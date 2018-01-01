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Зозуля рассказал испанцам о сильных качествах Селезнева

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Роман Зозуля похвалил своего бывшего одноклубника.
Зозуля рассказал испанцам о сильных качествах Селезнева

Нападающий испанского Альбасете украинец Роман Зозуля прокомментировал предстоящий переход своего соотечественника Евгения Селезнева в Малагу.

"С Селезневым мы вместе играли за Днепр, когда тренером был Хуанде Рамос. Мы с ним сформировали пару форвардов.

Селезнев – физически сильный нападающий, большой, таранного типа. Он хорошо борется в штрафной площадке.

Также он надежно исполняет пенальти. Я заметил, как он не сводит глаз с вратаря и способен легко его обмануть при ударе с 11-метровой ответки", - сказал Зозузя изданию ElDesmarque Málaga.

Ранее сообщалось, что Селезнев уже прибыл в Малагу.

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Теги: Евгений Селезнев, Роман Зозуля, Малага
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