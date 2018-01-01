Зозуля рассказал испанцам о сильных качествах Селезнева

Роман Зозуля похвалил своего бывшего одноклубника.

Нападающий испанского Альбасете украинец Роман Зозуля прокомментировал предстоящий переход своего соотечественника Евгения Селезнева в Малагу.

"С Селезневым мы вместе играли за Днепр, когда тренером был Хуанде Рамос. Мы с ним сформировали пару форвардов.

Селезнев – физически сильный нападающий, большой, таранного типа. Он хорошо борется в штрафной площадке.

Также он надежно исполняет пенальти. Я заметил, как он не сводит глаз с вратаря и способен легко его обмануть при ударе с 11-метровой ответки", - сказал Зозузя изданию ElDesmarque Málaga.

Ранее сообщалось, что Селезнев уже прибыл в Малагу.