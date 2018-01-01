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Вратарю Барселоны фанаты на тренировке едва не проткнули глаз

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Болельщики неаккуратно размахивали флагами перед лицом кипера.
Вратарю Барселоны фанаты на тренировке едва не проткнули глаз

Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген едва не лишился глаза на тренировке клуба.

После открытой тренировки кипер отправился к трибунам дать несколько автографов и в этот момент несколько болельщиков поднесли флаги с символикой Барселоны слишком близко к его лицу и чуть не проткнули ему глаз. Тер Штегена спас находившийся рядом стюард, который вмешался в ситуацию и отодвинул флаги от лица футболиста.

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Теги: Марк-Андре Тер Штеген, Барселона
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