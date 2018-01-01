Барселона предложит 120 млн евро за защитника Наполи

Сенегальский футболист Калиду Кулибали может переехать в Испанию.

Каталонская Барселона готова заплатить за защитника Наполи Калиду Кулибали 120 миллионов евро, сообщают итальянские СМИ.

Отмечается, что летом 2017 года сенегалец мог стать игроком АПЛ, но руководство неаполитанского клуба отвергло все предложения от английских клубов.

Если подтвердятся слухи о том, что Кулибали также интересен мадридскому Реалу, то президент Наполи Аурелио Де Лаурентис сможет устроить аукцион для двух испанских грандов и получить солидную сумму за игрока.

Ранее сообщалось, что болельщики поддержали Кулибали после инцидента в матче Интер - Наполи и покрасили лица в черный цвет.