Травмы преследуют Бэйла: Валлиец получил 22-е повреждение в Реале

Гарету Бэйлу пришлось покинуть поле в самом начале второго тайма.

Один из лидеров Реала Гарет Бэйл получил травму в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Испании против Вильярреала (2:2).

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Валлиец получил повреждение и не сумел восстановиться во время перерыва, поэтому в начале второго тайма его заменил Иско. На данный момент нет информации о степени серьезности травмы и сроках восстановления 29-летнего игрока.

Как сообщает AS, в Реале валлиец травмируется уже в 22-й раз. В 13 случаях он досрочно покидал из-за этого поле. За то время, которое Бэйл провел в Королевском клубе, он пропустил 84 матча из-за различных повреждений.

Ранее сообщалось, что после завершения текущего сезона Гарет Бэйл покинет мадридский Реал.