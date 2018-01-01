Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Травмы преследуют Бэйла: Валлиец получил 22-е повреждение в Реале

Комментариев: 0
Гарету Бэйлу пришлось покинуть поле в самом начале второго тайма.
Гарет Бэйл
Гарет Бэйл
Getty Images

Один из лидеров Реала Гарет Бэйл получил травму в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Испании против Вильярреала (2:2).

Читай также: Клубный чемпионат мира: Хет-трик Бэйла вывел Реал в финал

Валлиец получил повреждение и не сумел восстановиться во время перерыва, поэтому в начале второго тайма его заменил Иско. На данный момент нет информации о степени серьезности травмы и сроках восстановления 29-летнего игрока.

Как сообщает AS, в Реале валлиец травмируется уже в 22-й раз. В 13 случаях он досрочно покидал из-за этого поле. За то время, которое Бэйл провел в Королевском клубе, он пропустил 84 матча из-за различных повреждений.

Ранее сообщалось, что после завершения текущего сезона Гарет Бэйл покинет мадридский Реал.

Поделись:
Теги: Гарет Бэйл, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол, вне игры, травма, Ла Лига
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь