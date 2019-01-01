Солари: Когда ты не добиваешь соперника, всегда есть риск ничьей

Наставник мадридского Реала считает, что команда не до конца контролировала игру.

Главный тренер Реала Сантьяго Солари подвел итог матча 17-го тура чемпионата Испании против Вильярреала, в котором его команда сыграла в результативную ничью (2:2).

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“Мы вели в счете, но травмировался Бэйл и нам пришлось играть глубже. Когда мы не добиваем соперника, то всегда существует риск ничьей. У нас были моменты благодаря Бенземе, Лукасу и Марсело. Мы обязаны были побеждать.

Мы неплохо контролировали мяч, но не сумели найти свою глубину и нанести нужный удар по сопернику, потеряли два стопроцентных момента, чтобы забить третий гол. Отмечу, что сегодня хорошо сыграл Иско, а вы даже не спросили меня о нем“, - приводит слова Солари Marca.

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Напомним, что СМИ сообщали о конфликте наставника Реала Сантьяго Солари с игроком команды Иско, и в этом матче он все же вышел на поле. Отмечалось, что по этой причине футболист хочет покинуть команду.