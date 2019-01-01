Селезнев согласовал детали контракта с испанской Малагой

В скором времени украинец будет выступать в испанской Сегунде.

Форвард турецкого Акхисара Евгений Селезнев в ближайшие дни станет игроком Малаги.

Читай также: Агент: Селезнева перевели в дубль и заставляют поддерживать форму на огороде с детьми

Как сообщает корреспондент AS в Турции Мустафа Озгюр на своей страничке в Twitter, украинец уже согласовал детали контракта с испанским клубом. Источник отмечает, что уже в субботу, 5-го января, Селезнев покинет Стамбул и прибудет в Малагу.

Отметим, что в текущем сезоне чемпионата Турции Селезнев сыграл лишь 7 матчей, в которых забил 3 гола. Стоит сказать, что Малага выступает в испанской Сегунде и занимает 3-ю строчку в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Евгений Селезнев перейдет из Акхисара в Галатасарай в конце января.