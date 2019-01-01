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Селезнев согласовал детали контракта с испанской Малагой

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В скором времени украинец будет выступать в испанской Сегунде.
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев
akhisarspor.com

Форвард турецкого Акхисара Евгений Селезнев в ближайшие дни станет игроком Малаги.

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Как сообщает корреспондент AS в Турции Мустафа Озгюр на своей страничке в Twitter, украинец уже согласовал детали контракта с испанским клубом. Источник отмечает, что уже в субботу, 5-го января, Селезнев покинет Стамбул и прибудет в Малагу.

Отметим, что в текущем сезоне чемпионата Турции Селезнев сыграл лишь 7 матчей, в которых забил 3 гола. Стоит сказать, что Малага выступает в испанской Сегунде и занимает 3-ю строчку в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Евгений Селезнев перейдет из Акхисара в Галатасарай в конце января.

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Теги: Малага, Сегунда, Испания, трансфер, футбол, Евгений Селезнев, Акхисар Беледиеспор, чемпионат Турции по футболу
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