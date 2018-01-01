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Венгер, Анри и Хави - кандидаты на пост главного тренера Барселоны

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Каталонский клуб начал рассматривать варианты на замену Эрнесто Вальверде.
Арсен Венгер
Арсен Венгер
Getty Images

Нынешний наставник Барселоны Эрнесто Вальверде дал понять, что может покинуть стан сине-гранатовых по окончании текущего сезона.

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Как сообщает Marca, в шорт-листе каталонского клуба значатся имена следующих специалистов: Арсен Венгер, Тьерри Анри, Хави Эрнандес, Лоран Блан, Роберто Мартинес, Рональд Куман, Франк Де Бур, Йорди Круифф и главный тренер Бетиса Кике Сетьен.

На данный момент, именно Сетьен считается главным претендентом на получение должности главного тренера “сине-гранатовых“.

Вальверде занимает пост главного тренера Барселоны с июля 2017 года. Вместе с командой 54-летний наставник выиграл чемпионат страны, а также Кубок и Суперкубок Испании.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Арсен Венгер может возглавить мюнхенскую Баварию.

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Теги: Барселона, Эрнесто Вальверде, Арсен Венгер, Тьерри Анри, Хави, Лоран Блан, Ла Лига, Испания, футбол
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