Севилья пытается договориться с Челси о трансфере форварда

Альваро Мората в скором времени может передраться в чемпионат Испании.

Испанская Севилья проявляет интерес к нападающему Челси Альваро Морате. Попытку совершить трансфер футболиста подтвердил спортивный директор Севильи Хоакин Капаррос.

Читай также: Официально: Челси оформил трансфер полузащитника дортмундской Боруссии

“Сейчас мы прорабатываем варианты, у нас есть несколько идей по этому трансферу. Но, что на самом деле имеет значение, - это то, чтобы футболист сам хотел перейти в Севилью“, - приводит слова Капарроса Football.London.

Отметим, что в текущем сезоне АПЛ Мората отыграл 16 матчей, в которых забил 5 голов.

Ранее сообщалось, что каталонская Барселона проявляет интерес к форварду Челси Альваро Морате.