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Севилья пытается договориться с Челси о трансфере форварда

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Альваро Мората в скором времени может передраться в чемпионат Испании.
Альваро Мората
Альваро Мората
Getty Images

Испанская Севилья проявляет интерес к нападающему Челси Альваро Морате. Попытку совершить трансфер футболиста подтвердил спортивный директор Севильи Хоакин Капаррос.

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“Сейчас мы прорабатываем варианты, у нас есть несколько идей по этому трансферу. Но, что на самом деле имеет значение, - это то, чтобы футболист сам хотел перейти в Севилью“, - приводит слова Капарроса Football.London.

Отметим, что в текущем сезоне АПЛ Мората отыграл 16 матчей, в которых забил 5 голов.

Ранее сообщалось, что каталонская Барселона проявляет интерес к форварду Челси Альваро Морате.

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Теги: Севилья, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, трансфер, Альваро Мората, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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