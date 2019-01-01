Пеллегрино: Я хочу, чтобы Лунин остался в Леганесе

Главный тренер Леганеса Маурисио Пеллегрино заявил, что хочет сохранить украинского вратаря в команде.

Наставник Леганеса поделился своими мыслями о судьбе Андрея Лунина в зимнее трансферное окно.

“Я бы хотел, чтобы он остался в команде. У нас сейчас есть два хороших вратаря, однако эта позиция все равно нуждается в усилении.

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Лунин счастлив в Леганесе, он здесь взрослеет. Мы в него вкладываем деньги и много работы, чтобы он ближе познакомился с чемпионатом, языком и стилем игры . Это большой шаг вперед в его карьере, и Леганес очень помогает ему в этом“, – приводит слова Пеллегрино Mundo Deportivo.

Напомним, что не так давно украинский голкипер обратился к руководству Реала с просьбой оставить его в Леганесе до конца текущего сезона.