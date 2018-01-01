Вильярреал - Реал 2:2 видео голов и обзор матча чемпионата Испании
В матче 17-го тура Ла Лиги "сливочные" не сумели добыть победу.
Мадридский Реал отправился в гости к Вильярреалу в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Испании.
Гости вели в счете до 82-й минуты встречи, однако хозяева поля сумели сравнять счет и завершить встречу вничью.
Смотрите видео голов и обзор матча Вильярреал - Реал:
Вильярреал — Реал 2:2
Голы: Касорла, 4, 82 — Бензема, 7, Варан, 20
Вильярреал: Асенхо — Лайюн, Гонсалес, Руис, Коста — Фуэго (Тригерос, 82), Касерес (Экамби, 63) — Чуквезе, Форнальс, Касорла — Морено (Бакка, 68)
Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Модрич (Вальверде, 64), Каземиро, Кроос (Винисиус, 86) — Васкес, Бензема, Бэйл (Иско, 46)
Предупреждения: Гонсалес — Каземиро, Рамос.
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