Барселона интересуется защитником Штутгарта
Французский футболист может сменить клубную прописку уже летом.
Защитник Штутгарта и сборной Франции Бенжамен Павар может продолжить карьеру в Испании, сообщает Gianluca di Marzio.
Представители каталонской Барселоны уже провели встречу с агентом 22-летнего футболиста.
Трансфер планируют провести летом.
Контракт француза с немецким клубом рассчитан до лета 2021-го года.
Ранее сообщалось, что Барселона и Реал поборются за трансфер полузащитника Тулузы.
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