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Барселона интересуется защитником Штутгарта

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Французский футболист может сменить клубную прописку уже летом.
Бенжамен Павар
Бенжамен Павар
Getty Images

Защитник Штутгарта и сборной Франции Бенжамен Павар может продолжить карьеру в Испании, сообщает Gianluca di Marzio.

Представители каталонской Барселоны уже провели встречу с агентом 22-летнего футболиста.

Трансфер планируют провести летом.

Контракт француза с немецким клубом рассчитан до лета 2021-го года.

Ранее сообщалось, что Барселона и Реал поборются за трансфер полузащитника Тулузы.

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Теги: футбол, Барселона, Штутгарт, Бенжамен Павар
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Источник: gianlucadimarzio.com

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