Барселона интересуется защитником Штутгарта

Французский футболист может сменить клубную прописку уже летом.

Защитник Штутгарта и сборной Франции Бенжамен Павар может продолжить карьеру в Испании, сообщает Gianluca di Marzio.

Представители каталонской Барселоны уже провели встречу с агентом 22-летнего футболиста.

Трансфер планируют провести летом.

Контракт француза с немецким клубом рассчитан до лета 2021-го года.

Ранее сообщалось, что Барселона и Реал поборются за трансфер полузащитника Тулузы.