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СМИ: Навас продлил контракт с Реалом

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Костариканец останется в Мадриде как минимум до 2021 года.
Кейлор Навас
Кейлор Навас
Getty Images

Голкипер Реала Кейлор Навас продлил контракт со “сливочными“ до лета 2021 года, сообщает Marca.

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Отмечается, что сделка была заключена еще в декабре.

По новому договору Навас будет зарабатывать 5 млн евро за сезон.

Новый контракт Наваса означает, что костариканец не уйдет из клуба в это трансферное окно.

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Несмотря на то, что из-за перехода Тибо Куртуа Навас стал вторым вратарем команды, вратарь и его семья прекрасно себя чувствуют себя и в клубе, и в Мадриде.

Ранее сообщалось, что Навас хочет покинуть команду зимой и его заменит Андрей Лунин.

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Теги: футбол, Кейлор Навас, Реал
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Источник: www.marca.com

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