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Реал арендовал 18-летнего форварда Мелильи

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Мадридский клуб по окончании сезона может выкупить футболиста.
Мохамед Миззиан
Мохамед Миззиан
udmelilla.es

Юный нападающий Мелильи Мохамед Миззиан до окончания текущего сезона будет выступать в мадридском Реале.

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18-летний футболист будет выступать за Королевский клуб на правах аренды, однако “сливочные“ имеют право до 15 июля выкупить нападающего. Отмечается, что Реал несколько месяцев следил за Миззианом.

“Мы желаем удачи нашему игроку, ведь это прекрасная возможность, которая была достигнута его хорошей работой и усилиям команды“, - говорится в заявлении на официальном сайте Мелильи.

Ранее сообщалось, что Реал поборется с Барселоной за трансфер 19-летнего полузащитника Тулузы.

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Теги: Реал, аренда, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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