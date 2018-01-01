Месси стал игроком года по версии Marca, Роналду – за пределами тройки

Испанское издание Marca представило полный список топ-100 лучших футболистов в мире по итогам 2018 года.

Нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком 2018 года по версии Marca.

Обладатель Золотого мяча, полузащитник Реала и сборной Хорватии Лука Модрич оказался на второй строчке, нападающий Атлетико и сборной Франции Антуан Гризманн – на третьей.

Форварда Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду поставили только на четвертое место.

В десятку лучших также вошли: Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет), Эден Азар (Челси, Бельгия), Рафаэль Варан (Реал, Франция), Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур, Англия) и Кевин Де Брёйне (Манчестер Сити, Бельгия).