Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Навас опубликовал фото, которое многие восприняли как прощание с Реалом

Комментариев: 0
Вратарь Реала поблагодарил болельщиков мадридского клуба.
Навас опубликовал фото, которое многие восприняли как прощание с Реалом

Вратарь Реала Кейлор Навас опубликовал в своем Instagram фото с болельщиками клуба и подписью "Спасибо за все". Скриншот успело сделать издание AS – в данный момент этого фото на странице Наваса уже нет.

После публикации этого фото многие болельщики по всему миру предположили, что это может быть прощальным сообщением Наваса, хотя на данный момент новостей нет, и костариканец по-прежнему является игроком мадридцев.

После того, как Солари возглавил Реал, Навас не участвовал ни в Лиге чемпионов, ни в играх Примеры, не получил он ни минуты на клубном чемпионате мира. Единственный матч, который Кейлор сыграл – матч Кубка Испании против Мелильи 6 декабря.

Поделись:
Теги: Кейлор Навас, Реал
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь