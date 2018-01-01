Навас опубликовал фото, которое многие восприняли как прощание с Реалом

Вратарь Реала поблагодарил болельщиков мадридского клуба.

Вратарь Реала Кейлор Навас опубликовал в своем Instagram фото с болельщиками клуба и подписью "Спасибо за все". Скриншот успело сделать издание AS – в данный момент этого фото на странице Наваса уже нет.

После публикации этого фото многие болельщики по всему миру предположили, что это может быть прощальным сообщением Наваса, хотя на данный момент новостей нет, и костариканец по-прежнему является игроком мадридцев.

После того, как Солари возглавил Реал, Навас не участвовал ни в Лиге чемпионов, ни в играх Примеры, не получил он ни минуты на клубном чемпионате мира. Единственный матч, который Кейлор сыграл – матч Кубка Испании против Мелильи 6 декабря.