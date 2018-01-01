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Лунин попросил руководство Реала оставить его в Леганесе до конца сезона

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Украинский футболист доволен своим положением в испанском клубе.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
www.cdleganes.com

Голкипер Леганеса Андрей Лунин намерен в зимнее трансферное окно остаться в команде, сообщает AS.

Отмечается, что украинец доволен своим положением в Леганесе, где у него сложились отличные отношения с партнерами по команде и тренерами.

Лунин уже попросил руководство “сливочных“, которому пренадлежат права на футболиста, оставить его в Леганесе до конца сезона. 

В этом сезоне украинский вратарь четыре раза выходил на поле в футболке Леганеса: два матча он провел в Ла Лиге, и еще два - в Кубке Короля.

Напомним, ранее сообщалось, что Лунин заменит Наваса и вернется в Реал зимой.

 

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Теги: футбол, Андрей Лунин, Леганес, Реал
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Источник: as.com

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