Лунин попросил руководство Реала оставить его в Леганесе до конца сезона

Украинский футболист доволен своим положением в испанском клубе.

Голкипер Леганеса Андрей Лунин намерен в зимнее трансферное окно остаться в команде, сообщает AS.



Отмечается, что украинец доволен своим положением в Леганесе, где у него сложились отличные отношения с партнерами по команде и тренерами.

Лунин уже попросил руководство “сливочных“, которому пренадлежат права на футболиста, оставить его в Леганесе до конца сезона.



В этом сезоне украинский вратарь четыре раза выходил на поле в футболке Леганеса: два матча он провел в Ла Лиге, и еще два - в Кубке Короля.

Напомним, ранее сообщалось, что Лунин заменит Наваса и вернется в Реал зимой.