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Роналду, летом покинувший Реал, стал лучшим бомбардиром команды по итогам 2018 года

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Криштиану Роналду забил 28 голов за Реал в 2018 году.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Реала по итогам 2018 года, несмотря на то, что еще летом покинул команду.

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Пока португалец выступал за Королевский клуб, он забил 28 мячей во всех турнирах в уходящем году. Полузащитник Гарет Бэйл, который весь год отыграл за “сливочных“, забил 27 голов, а форвард Карим Бензема лишь 18 раз поразил ворота соперников в 2018-м году.

Напомним, Ювентус объявил о трансфере Криштиану Роналду из Реала в июле 2018 года. Туринцы заплатили за португальца 100 миллионов евро.

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Теги: Криштиану Роналду, Реал, футбол, бомбардир
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Источник: sport.bigmir.net

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