Роналду, летом покинувший Реал, стал лучшим бомбардиром команды по итогам 2018 года

Криштиану Роналду забил 28 голов за Реал в 2018 году.

Нападающий Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Реала по итогам 2018 года, несмотря на то, что еще летом покинул команду.

Читай также: Ювентус установил рекорд по набранным очкам за первый круг в Серии А

Пока португалец выступал за Королевский клуб, он забил 28 мячей во всех турнирах в уходящем году. Полузащитник Гарет Бэйл, который весь год отыграл за “сливочных“, забил 27 голов, а форвард Карим Бензема лишь 18 раз поразил ворота соперников в 2018-м году.

Напомним, Ювентус объявил о трансфере Криштиану Роналду из Реала в июле 2018 года. Туринцы заплатили за португальца 100 миллионов евро.