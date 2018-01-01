Барселона и Реал поборются за трансфер полузащитника Тулузы

Жан-Клер Тодибо может перебраться в один из самых престижных клубов Европы.

Полузащитник Тулузы Жан-Клер Тодибо в скором времени может сменить клубную прописку и перебраться в Испанию.

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Как сообщает Mundo Deportivo, сразу два испанских гранда сделали предложение 19-летнему футболисту - Реал и Барселона. Отмечается, что интерес к футболисту также проявляют леверкузенский Байер, РБ Лейпциг и туринский Ювентус.

Тобидо выступает за основную команду Тулузы с 2018 года. Его соглашение с французским клубом рассчитано до лета 2019 года. В текущем сезоне Лиги 1 футболист отыграл 10 матчей, забив 1 гол.

Ранее сообщалось, что Барселона официально представила защитника, арендованного у Валенсии до конца сезона.