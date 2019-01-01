Официально: Пике стал владельцем испанского клуба

На встрече членов клуба одобрили сделку о продаже команды группе инвесторов.

Защитник Барселоны Жерар Пике официально стал владельцем футбольного клуба Андорра, который выступает в пятом дивизионе Испании.

Сегодня состоялась встреча членов клуба, на которой была одобрена сделка о продаже клуба группе инвесторов, сообщает официальная страница футбольного клуба в Facebook. В составе новых владельцев клуба есть и подконтрольная Пике компания Kosmos.

Новые инвесторы должны погасить долг Андорры, который составляет около 200 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Пике может завершить карьеру ради поста президента Барселоны.