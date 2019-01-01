Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Официально: Пике стал владельцем испанского клуба

Комментариев: 0
На встрече членов клуба одобрили сделку о продаже команды группе инвесторов.
Жерар Пике
Жерар Пике
Getty Images

Защитник Барселоны Жерар Пике официально стал владельцем футбольного клуба Андорра, который выступает в пятом дивизионе Испании.

Сегодня состоялась встреча членов клуба, на которой была одобрена сделка о продаже клуба группе инвесторов, сообщает официальная страница футбольного клуба в Facebook. В составе новых владельцев клуба есть и подконтрольная Пике компания Kosmos.

Новые инвесторы должны погасить долг Андорры, который составляет около 200 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Пике может завершить карьеру ради поста президента Барселоны.

Поделись:
Теги: футбол, Жерар Пике, Андорра
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.facebook.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь