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Ла Лига: видео подборка лучших моментов чемпионата Испании в 2018 году

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Смотрите самые яркие и незабываемые моменты уходящего года в чемпионате Испании.

Лионель Месси в одном из матчей Ла Лиги
Лионель Месси в одном из матчей Ла Лиги
Getty Images

Чемпионат Испании - одна из самых популярных лиг во всем мире. Она притягивала к себе фанатов Лионеля Месси и Криштиану Роналду, поклонников извечного противостояния Барселоны и Реала.

Однако не только это делает Ла Лигу одной из лучших. 2018 год подарил всем любителям футбола множество ярких матчей и эффектных моментов. Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных моментов чемпионата в уходящем году:

Ранее Лионель Месси заявил, что противостояние с Криштиану Роналду было интересно зрителям.

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Теги: чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, видео, лучшие моменты
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