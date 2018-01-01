Ла Лига: видео подборка лучших моментов чемпионата Испании в 2018 году

Смотрите самые яркие и незабываемые моменты уходящего года в чемпионате Испании.

Лионель Месси в одном из матчей Ла Лиги Getty Images

Чемпионат Испании - одна из самых популярных лиг во всем мире. Она притягивала к себе фанатов Лионеля Месси и Криштиану Роналду, поклонников извечного противостояния Барселоны и Реала.

Однако не только это делает Ла Лигу одной из лучших. 2018 год подарил всем любителям футбола множество ярких матчей и эффектных моментов. Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных моментов чемпионата в уходящем году:

Ранее Лионель Месси заявил, что противостояние с Криштиану Роналду было интересно зрителям.