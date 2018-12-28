Испанская актриса Сара Саламо ждет ребенка от полузащитника Реала Иско

Иско в скором времени во второй раз станет отцом.

Полузащитник Реала Иско на своей страничке в Instagram сообщил, что он и его возлюбленная Сара Саламо ждут ребенка.

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“Мы станем родителями! И мы как никогда в жизни счастливы, безусловно, это самое лучшее чувство! С каждым днем нам все сильнее хочется увидеть личико этого прекрасного мальчика или прекрасной девочки.

Спасибо тебе, Сара, за то, что ты моя девушка, мой лучший друг, и что ты делаешь меня таким счастливым. Я люблю тебя“, – написал футболист.

Стоит сказать, что у Иско уже есть сын, Франсиско Аларкон Кальдерон, от его предыдущих отношений с Викторией Аларкон.

Напомним, об отношениях Иско и Сары Саламо стало известно в конце 2017 года, когда футболиста застукали с актрисой в театре. Смотрите также лучшие фотографии девушки в нашей галерее.