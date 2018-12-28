Испанская актриса Сара Саламо ждет ребенка от полузащитника Реала Иско
Полузащитник Реала Иско на своей страничке в Instagram сообщил, что он и его возлюбленная Сара Саламо ждут ребенка.
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“Мы станем родителями! И мы как никогда в жизни счастливы, безусловно, это самое лучшее чувство! С каждым днем нам все сильнее хочется увидеть личико этого прекрасного мальчика или прекрасной девочки.
Спасибо тебе, Сара, за то, что ты моя девушка, мой лучший друг, и что ты делаешь меня таким счастливым. Я люблю тебя“, – написал футболист.
Vamos a ser papás!! Y estamos más felices que nunca!sin duda el sentimiento hacía un hijo es el más grande del mundo! Cada día más ilusionado y con más ganas de verle la cara a ese precioso niño o esa preciosa niña! Gracias @sarasalamo por ser mi novia, mi mejor amiga y por hacerme tan feliz! Te amo💙😍
Стоит сказать, что у Иско уже есть сын, Франсиско Аларкон Кальдерон, от его предыдущих отношений с Викторией Аларкон.
Напомним, об отношениях Иско и Сары Саламо стало известно в конце 2017 года, когда футболиста застукали с актрисой в театре. Смотрите также лучшие фотографии девушки в нашей галерее.
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