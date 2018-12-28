Лунин вместе со своей девушкой посетил один из лучших музеев мира

Андрей Лунин сходил в Национальный музей Прадо в Мадриде.

Андрей Лунин со своей девушкой Анастасией instagram.com/lunin_andrey/

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за Леганес, отправился в Мадрид со своей девушкой, чтобы посетить музей.

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19-летний футболист сходил в Национальный музей Прадо, который является одним из крупнейших музеев европейского изобразительного искусства и входит в первую двадцатку самых посещаемых музеев мира.

“Культурная программа“, - написал Лунин под публикацией в Instagram.

В текущем сезоне Лунин отыграл 4 матча во всех турнирах за Леганес, а в крайней игре даже отбил пенальти.

Ранее сообщалось, что Реал собирается вернуть Андрея Лунина из аренды и заменить украинцем Кейлора Наваса.