Лунин вместе со своей девушкой посетил один из лучших музеев мира
Андрей Лунин сходил в Национальный музей Прадо в Мадриде.
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за Леганес, отправился в Мадрид со своей девушкой, чтобы посетить музей.
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19-летний футболист сходил в Национальный музей Прадо, который является одним из крупнейших музеев европейского изобразительного искусства и входит в первую двадцатку самых посещаемых музеев мира.
“Культурная программа“, - написал Лунин под публикацией в Instagram.
В текущем сезоне Лунин отыграл 4 матча во всех турнирах за Леганес, а в крайней игре даже отбил пенальти.
Ранее сообщалось, что Реал собирается вернуть Андрея Лунина из аренды и заменить украинцем Кейлора Наваса.
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