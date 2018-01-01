Модрич отказался продлевать контракт с Реалом
Футболисту не понравились условия нового соглашения.
Полузащитник Реала Лука Модрич отверг предложение мадридского Реала о переподписании контракта. Хорвата не устроили условия cоглашения, сообщает Telemadrid.
Футболист намерен дождаться улучшеного предложения от мадридцев, в противном случае он может сменить клубную прописку и перейти в миланский Интер.
Действующее соглашение “сливочных“ с Модричем рассчитано до 2020 года.
Ранее хорват заявлял, что мечтает завершить карьеру в Реале.
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