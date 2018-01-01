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Модрич отказался продлевать контракт с Реалом

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Футболисту не понравились условия нового соглашения.
Лука Модрич
Лука Модрич
Getty Images

Полузащитник Реала Лука Модрич отверг предложение мадридского Реала о переподписании контракта. Хорвата не устроили условия cоглашения, сообщает Telemadrid.

Футболист намерен дождаться улучшеного предложения от мадридцев, в противном случае он может сменить клубную прописку и перейти в миланский Интер.

Действующее соглашение “сливочных“ с Модричем рассчитано до 2020 года. 

Ранее хорват заявлял, что мечтает завершить карьеру в Реале.

 

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Теги: футбол, Лука Модрич, Реал, Интер
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Источник: telemadrid.es

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