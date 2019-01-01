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СМИ: Пике может завершить карьеру ради поста президента Барселоны

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Футболист планирует заручиться поддержкой сторонников клуба.
Жерар Пике
Жерар Пике
Getty Images

Защитник Барселоны Жерар Пике готов пожертвовать карьерой футболиста ради поста президента каталонского клуба.

Испанец может завершить карьеру футболиста в 2020 году в возрасте 33 года. Целью этого является желание футболиста возглавить клуб в роли президента, сообщает издание Mundo Deportivo.

Следующие выборы должны состояться в 2021 году, поэтому Пике думает завершить карьеру в 2020 году, чтобы за год до выборов заручиться поддержкой членов клуба.

Ранее стало известно, какой футбольный клуб собирается купить Пике.

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Теги: футбол, Ла Лига, Барселона, Жерар Пике
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