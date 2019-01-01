СМИ: Пике может завершить карьеру ради поста президента Барселоны

Футболист планирует заручиться поддержкой сторонников клуба.

Защитник Барселоны Жерар Пике готов пожертвовать карьерой футболиста ради поста президента каталонского клуба.

Испанец может завершить карьеру футболиста в 2020 году в возрасте 33 года. Целью этого является желание футболиста возглавить клуб в роли президента, сообщает издание Mundo Deportivo.

Следующие выборы должны состояться в 2021 году, поэтому Пике думает завершить карьеру в 2020 году, чтобы за год до выборов заручиться поддержкой членов клуба.

Ранее стало известно, какой футбольный клуб собирается купить Пике.