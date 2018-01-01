Барселона официально представила защитника, арендованного у Валенсии до конца сезона

"Сине-гранатовые" усилились защитником Валенсии.

Недавно каталонская Барселона объявила о переходе из Валенсии защитника Джейсона Мурильо, который будет выступать на правах аренды.

Читай также: Полузащитник Барселоны заново учится ходить после тяжелой травмы

На домашнем стадионе каталонцев, Камп Ноу, состоялась официальная презентация нового игрока команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, Мурильо будет выступать под номером 17.

“Это мечта, которая стала реальностью“, - прокомментировал свой переход в Барселону Мурильо.

Аренда 26-летнего защитника обошлась Барселоне в 2 миллиона евро. По условиям контракта каталонцы могут выкупить Мурильо за 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Барселона хочет купить у ПСЖ Килиана Мбаппе и готова предложить крупную сумму денег и Филиппе Коутиньо за этот трансфер.