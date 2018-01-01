Барселона официально представила защитника, арендованного у Валенсии до конца сезона
Недавно каталонская Барселона объявила о переходе из Валенсии защитника Джейсона Мурильо, который будет выступать на правах аренды.
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На домашнем стадионе каталонцев, Камп Ноу, состоялась официальная презентация нового игрока команды.
Как сообщает пресс-служба клуба, Мурильо будет выступать под номером 17.
Welcome, to your new home. 🏡#EnjoyMurillo pic.twitter.com/Z9xzPI5AQO— FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 декабря 2018 г.
“Это мечта, которая стала реальностью“, - прокомментировал свой переход в Барселону Мурильо.
🔊 @JeisonMurillo19's first words as a Barça player: “...This is a dream come true...“— FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 декабря 2018 г.
🔵🔴 #EnjoyMurillo pic.twitter.com/EJyL19KlTc
Аренда 26-летнего защитника обошлась Барселоне в 2 миллиона евро. По условиям контракта каталонцы могут выкупить Мурильо за 25 миллионов евро.
⚽ @JeisonMurillo19 👌 #EnjoyMurillo pic.twitter.com/W1WKS9dAiW— FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 декабря 2018 г.
Ранее сообщалось, что Барселона хочет купить у ПСЖ Килиана Мбаппе и готова предложить крупную сумму денег и Филиппе Коутиньо за этот трансфер.
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