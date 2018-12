Барселона официально представила защитника, арендованного у Валенсии до конца сезона

Недавно каталонская Барселона объявила о переходе из Валенсии защитника Джейсона Мурильо, который будет выступать на правах аренды.

На домашнем стадионе каталонцев, Камп Ноу, состоялась официальная презентация нового игрока команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, Мурильо будет выступать под номером 17.

Welcome, to your new home. 🏡#EnjoyMurillo pic.twitter.com/Z9xzPI5AQO