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Барселона официально представила защитника, арендованного у Валенсии до конца сезона

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"Сине-гранатовые" усилились защитником Валенсии.
Джейсон Мурильо стал игроком Барселоны
Джейсон Мурильо стал игроком Барселоны
fcbarcelona.com

Недавно каталонская Барселона объявила о переходе из Валенсии защитника Джейсона Мурильо, который будет выступать на правах аренды.

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На домашнем стадионе каталонцев, Камп Ноу, состоялась официальная презентация нового игрока команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, Мурильо будет выступать под номером 17.

“Это мечта, которая стала реальностью“, - прокомментировал свой переход в Барселону Мурильо.

Аренда 26-летнего защитника обошлась Барселоне в 2 миллиона евро. По условиям контракта каталонцы могут выкупить Мурильо за 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Барселона хочет купить у ПСЖ Килиана Мбаппе и готова предложить крупную сумму денег и Филиппе Коутиньо за этот трансфер.

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Теги: Джейсон Мурильо, Барселона, Валенсия, аренда, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, контракт
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