Модрич: Я мечтаю завершить карьеру в Реале

Лука Модрич не хочет переходить в другой клуб.

Полузащитник Реала и сборной Хорватии Лука Модрич рассчитывает, что завершит профессиональную карьеру в Королевском клубе.

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"Моя личная цель - завершить карьеру в Реале. Я очень сильно этого хочу. Это был бы идеальный сценарий для меня. Но для того, чтобы этого достичь, нужно выступать на самом высоком уровне. Это очень сложно.

В этом сезоне Реалу необходимо улучшить уровень игры, потому что несмотря на все наши достижения у нас - тяжелый период", - приводит слова Модрича Goal.

Ранее сообщалось, что посещаемость матчей Реала снизилась после ухода Криштиану Роналду в Ювентус.