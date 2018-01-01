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Модрич: Я мечтаю завершить карьеру в Реале

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Лука Модрич не хочет переходить в другой клуб.
Лука Модрич
Лука Модрич
Getty Images

Полузащитник Реала и сборной Хорватии Лука Модрич рассчитывает, что завершит профессиональную карьеру в Королевском клубе.

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"Моя личная цель - завершить карьеру в Реале. Я очень сильно этого хочу. Это был бы идеальный сценарий для меня. Но для того, чтобы этого достичь, нужно выступать на самом высоком уровне. Это очень сложно.

В этом сезоне Реалу необходимо улучшить уровень игры, потому что несмотря на все наши достижения у нас - тяжелый период", - приводит слова Модрича Goal.

Ранее сообщалось, что посещаемость матчей Реала снизилась после ухода Криштиану Роналду в Ювентус.

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Теги: Лука Модрич, Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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