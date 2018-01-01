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Месси: Противостояние с Роналду было интересно зрителям

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Лионель Месси рассказал об отношении к Криштиану Роналду.
Лионель Месси и Криштиану Роналду
Лионель Месси и Криштиану Роналду
AS

Форвард Барселоны Лионель Месси поделился мнением об игре Криштиану Роналду, с которым у аргентинца было многолетнее противостояние во время выступления португальца в Реале.

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“Я не раз говорил, что Реал - это большой клуб, в котором много отличных игроков мирового уровня, но уход такого футболиста, как Роналду, сказался бы на любом великом клубе. Он много забивает и много делает для команды. Естественно, Реалу его не хватает.

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То время, когда мы выступали в одной лиге и делали все для победы своих команд, было восхитительным. Это было здоровое противостояние, и мы оба улучшали собственную игру. Думаю, что это также нравилось зрителям“, - приводит слова Месси Marca.

Ранее Криштиану Роналду заявил, что хотел бы сыграть с Лионелем Месси в Италии.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, Криштиану Роналду
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