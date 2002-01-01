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Рамос может покинуть Реал, если команду возглавит Моуринью - Mundo Deportivo

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Серхио Рамос не хочет выступать под руководством португальца.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос готов уйти из команды, если руководство Королевского клуба возглавит Жозе Моуринью.

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Как сообщает Mundo Deportivo, у защитника сложились не самые хорошие отношения с португальцем, когда он работал с командой в 2010-2013 годах.

Ранее Рамос уже негативно высказывался в адрес журналистов, которые постоянно задают вопросы о Моуринью.

Напомним, 18 декабря Манчестер Юнайтед объявил об отставке главного тренера команды Жозе Моуринью. После этого появились слухи о возможном возвращении португальца в Реал. Также сообщалось, сколько Моуринью может получать в Королевском клубе.

Ранее экс-директор Реала заявил, что шансы на возвращение Моуринью в команду очень высоки.

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Теги: Серхио Рамос, Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, Жозе Моуринью
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