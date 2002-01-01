Рамос может покинуть Реал, если команду возглавит Моуринью - Mundo Deportivo
Капитан мадридского Реала Серхио Рамос готов уйти из команды, если руководство Королевского клуба возглавит Жозе Моуринью.
Читай также: Президент Реала хочет избавиться от Рамоса - источник
Как сообщает Mundo Deportivo, у защитника сложились не самые хорошие отношения с португальцем, когда он работал с командой в 2010-2013 годах.
Ранее Рамос уже негативно высказывался в адрес журналистов, которые постоянно задают вопросы о Моуринью.
Напомним, 18 декабря Манчестер Юнайтед объявил об отставке главного тренера команды Жозе Моуринью. После этого появились слухи о возможном возвращении португальца в Реал. Также сообщалось, сколько Моуринью может получать в Королевском клубе.
Ранее экс-директор Реала заявил, что шансы на возвращение Моуринью в команду очень высоки.
Полная версия правил