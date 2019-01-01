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Месси хочет, чтобы Неймар вернулся в Барселону, но считает, что этого не случится

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Лионель Месси поделился своим мнением о возможном возвращении Неймара в Барселону.
Лионель Месси и Неймар
Лионель Месси и Неймар
Getty Images

Форвард Барселоны Лионель Месси сообщил, что хотел бы вновь играть с Неймаром в одной команде.

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"Это очень сложно. Безусловно, мы были бы счастливы, если бы Неймар вернулся в команду. Он много значил для нас как на поле, так и в раздевалке.

Мы с ним друзья, и мы пережили множество приятных моментов вместе. Но уйти из ПСЖ будет невероятно сложно. Его не отпустят просто так", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Ранее полузащитник Барселоны Артур признался, что молится о возвращении Неймара в команду.

Отмечалось, что бразилец часто звонит руководству каталонского клуба с просьбой о возвращении.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, вне игры, трансфер
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