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Месси: Я знал, что в этом году не получу Золотой мяч

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Лионель Месси был уверен, что не будет бороться за награду.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Форвард Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси сообщил, что не считал себя претендентом на Золотой мяч-2018.

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"Когда я слушал, кто номинирован на Золотой мяч, я сразу понял, что не буду бороться за него. Я знал, что не буду в числе претендентов, и поэтому даже не слушал, стал ли я вторым, третьим, четвертым или пятым", - приводит слова Месси Sport.es.

Отметим, что аргентинец стал пятым в голосовании за Золотой мяч, что является самой низкой позицией Месси с 2006 года.

Напомним, в этом году Золотой мяч получил полузащитник Реала Лука Модрич, прервав гегемонию Месси и Роналду.

Ранее сообщалось, что композитор посвятил концерт с оркестром Лионелю Месси.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, футбол, вне игры, Золотой мяч
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