Композитор провел виолончельный концерт с оркестром в честь Месси

Даниэль Пачитти создал музыкальное произведение, посвященное именитому футболисту.

Итальяно-аргентинский композитор Даниэль Пачитти написал новое музыкальное произведение, которое посвятил лидеру Барселоны Лионелю Месси.

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Пачитти провел виолончельный концерт с оркестром в трех актах, на котором представил миру свое произведение в честь аргентинца, который является одним из лучших игроков в истории мирового футбола.

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“За его изумительную магию и сверхъестественную силу, его удивительный ум и выдающийся профессионализм, за образцовые качества его души и скромность. Мы отдаем должное одному из выдающихся спортсменов всех времен – Лионелю Месси", – приводит слова композитора Marca.

Ранее сообщалось, что лидер Барселоны Лионель Месси стал лучшим футболистом 2018 года по версии FourFourTwo.