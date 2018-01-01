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Композитор провел виолончельный концерт с оркестром в честь Месси

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Даниэль Пачитти создал музыкальное произведение, посвященное именитому футболисту.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Итальяно-аргентинский композитор Даниэль Пачитти написал новое музыкальное произведение, которое посвятил лидеру Барселоны Лионелю Месси.

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Пачитти провел виолончельный концерт с оркестром в трех актах, на котором представил миру свое произведение в честь аргентинца, который является одним из лучших игроков в истории мирового футбола.

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“За его изумительную магию и сверхъестественную силу, его удивительный ум и выдающийся профессионализм, за образцовые качества его души и скромность. Мы отдаем должное одному из выдающихся спортсменов всех времен – Лионелю Месси", – приводит слова композитора Marca.

Ранее сообщалось, что лидер Барселоны Лионель Месси стал лучшим футболистом 2018 года по версии FourFourTwo.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры
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