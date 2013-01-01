Неймар часто звонит руководству Барселоны с просьбой о возвращении - источник

Бразилец хотел бы сменить клубную прописку.

Бразильский игрок ПСЖ Неймар по-прежнему хочет вернуться в Барселону.

Как сообщает AS, футболист постоянно звонит руководству каталонского клуба с просьбой о возвращении.

В клубе понимают, что у Неймара осталась сильная связь с командой, он поддерживает отношения с игроками. Несмотря на это, руководство пока что не готово осуществить трансфер бразильца.

В 2019 году у него не будет опции выкупа, а в 2020 году она составит 160 миллионов евро.

Напомним, Неймар защищал цвета Барселоны с 2013 по 2017 год, а потом перешел в Пари Сен-Жермен за рекордные 222 миллиона евро. Контракт с бразильцем действует до 2022 года.

Ранее футболист Барселоны заявил, что он молится, чтобы бразильский форвард вернулся в каталонский клуб.