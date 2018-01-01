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Отдай мяч, хорватское де**мо: Васкес нагрубил Модричу после победы на Клубном ЧМ

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Лукас Васкес набросился на Луку Модрича после финального матча Клубного чемпионата мира.
Лука Модрич с Золотым мячом
Лука Модрич с Золотым мячом
Getty Images

После финального матча Клубного чемпионата мира произошел неприятный инцидент с участием полузащитников Реала Лукаса Васкеса и Луки Модрича.

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Испанец схватил своего партнера по команде за футболку и в грубой форме сказал: “Отдай мне чертов мяч, хорватское де**мо!“. Видео этого эпизода попало в социальную сеть Twitter.

Напомним, 22 декабря мадридский Реал разгромил Аль-Айн и в третий раз подряд стал триумфатором Клубного чемпионата мира. Смотрите также видео голов и обзор матча Реал - Аль-Айн.

Отметим, что полузащитник Реала Лука Модрич стал обладателем Золотого мяча-2018, который он поставил около своей кровати и одолжил Дарио Срне для фото.

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Теги: Лукас Васкес, Лука Модрич, Реал, Клубный чемпионат мира, футбол, вне игры, ссора, видео
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