Отдай мяч, хорватское де**мо: Васкес нагрубил Модричу после победы на Клубном ЧМ

Лукас Васкес набросился на Луку Модрича после финального матча Клубного чемпионата мира.

После финального матча Клубного чемпионата мира произошел неприятный инцидент с участием полузащитников Реала Лукаса Васкеса и Луки Модрича.

Читай также: С Модрича сняли обвинения в лжесвидетельстве

Испанец схватил своего партнера по команде за футболку и в грубой форме сказал: “Отдай мне чертов мяч, хорватское де**мо!“. Видео этого эпизода попало в социальную сеть Twitter.

La viva imagen de “Los valores del Madrid“, como el “compañerismo“ y el “respeto“ en este vídeo...



El respeto que le tienen a Modric es ... 🤦‍♂️ como le agarra y le grita Lucas Vázquez y el caso que le hace el “capitán“ Ramos...#repect #futbol #asiEsElMadrid #MundialDeClubes pic.twitter.com/2cqKHW5UQy — Ivan Castro 🎙️🎧💚 (@soyivancastro) 23 декабря 2018 г.

Напомним, 22 декабря мадридский Реал разгромил Аль-Айн и в третий раз подряд стал триумфатором Клубного чемпионата мира. Смотрите также видео голов и обзор матча Реал - Аль-Айн.

Отметим, что полузащитник Реала Лука Модрич стал обладателем Золотого мяча-2018, который он поставил около своей кровати и одолжил Дарио Срне для фото.