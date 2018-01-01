Полузащитник Барселоны: Молюсь, чтобы Неймар вернулся в команду

Артур хочет, чтобы Неймар вновь играл за каталонцев.

Полузащитник Барселоны Артур признался, что мечтает о возвращении в команду форварда ПСЖ Неймара.

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“Лично я молюсь, чтобы Неймар снова играл в Барселоне, ведь он - великолепен, это нельзя оспорить. Считаю, что для команды лучше, когда в ней играют сильные игроки. Я приложил немало усилий, чтобы он вернулся, но у него своя жизнь.

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Неймар знает, как поступить. К сожалению, мне известно, как продвигаются переговоры по этому вопросу, и есть ли возможность его возвращения. Он мой друг и профессионал, я им восхищаюсь, и буду рад играть с ним в команде“, - приводит слова Артура El Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Барселона хотела, чтобы Неймар объявил о своем желании покинуть ПСЖ, и даже называлась сумма, за которую парижане готовы продать футболиста.

Позже стало известно, что бразилец хочет остаться в парижском клубе.