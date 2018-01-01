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Барселона готова предложить ПСЖ крупную сумму денег и Коутиньо ради Мбаппе

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Каталонцы хотят заполучить юного чемпиона мира.
Филиппе Коутиньо
Филиппе Коутиньо
Getty Images

Испанская Барселона в ближайшее время хочет получить юного форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, и готова ради этого потратить огромную сумму денег.

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Как сообщает Don Balon, "сине-гранатовые" готовы выложить 150 миллионов евро, а также отдать парижанам своего игрока - полузащитника Филиппе Коутиньо, которого год назад клуб купил у Ливерпуля.

Источник отмечает, что Коутиньо находится в дружеских отношениях со звездой ПСЖ Неймаром, что может увеличить шансы на совершение сделки.

Напомним, ПСЖ может продать Неймара или Килиана Мбаппе, чтобы избежать санкций за нарушение правил финансового фэйр-плей, однако клуб это отрицает.

Ранее сообщалось, что Филиппе Коутиньо посоветовал Барселоне купить игрока Ливерпуля на замену Луису Суаресу, однако "красные" запретили каталонцам приобретать их футболистов до 2021 года.

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Теги: Барселона, Филиппе Коутиньо, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, трансфер, Киллиан Мбаппе, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, Лига 1, вне игры
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