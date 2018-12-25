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Месси в милой пижаме у елки поздравил с Рождеством

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Лионель Месси вместе с семьей поздравил фанатов с праздником.
Лионель Месси с женой и детьми
Лионель Месси с женой и детьми
instagram.com/leomessi/

Лидер Барселоны Лионель Месси поздравил болельщиков с Рождеством.

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Аргентинец вместе со своей женой Антонеллой и тремя детьми нарядились в милые пижамы и уселись под елкой. Семейное фото опубликовала супруга Месси на своей страничке в Instagram.

“Счастливого, счастливого, счастливого Рождества“, - написала девушка под публикацией.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELIZ FELIZ FELIZ NAVIDAD❤️

Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88)

Ранее сообщалось, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду нарядил детей в костюмы Санта-Клаусов, чтобы поздравить подписчиков с Рождеством.

Также главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко записал поздравление, плавая в море.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, фото, семья, Антонелла Рокуццо, Instagram, Рождество
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