Месси в милой пижаме у елки поздравил с Рождеством

Лионель Месси вместе с семьей поздравил фанатов с праздником.

Лионель Месси с женой и детьми instagram.com/leomessi/

Лидер Барселоны Лионель Месси поздравил болельщиков с Рождеством.

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Аргентинец вместе со своей женой Антонеллой и тремя детьми нарядились в милые пижамы и уселись под елкой. Семейное фото опубликовала супруга Месси на своей страничке в Instagram.

“Счастливого, счастливого, счастливого Рождества“, - написала девушка под публикацией.

Ранее сообщалось, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду нарядил детей в костюмы Санта-Клаусов, чтобы поздравить подписчиков с Рождеством.

Также главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко записал поздравление, плавая в море.