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Реал получил предложение приобрести лидера Лиона

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Набиль Фекир может перебраться в Испанию.
Набиль Фекир
Набиль Фекир
Getty Images

Полузащитник Лиона Набиль Фекир в ближайшее время может перейти в мадридский Реал.

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По информации Marca, "сливочным" поступило предложение о покупке 25-летнего француза. О стоимости трансфера информации нет, также как и условиях, которые Фекир может получить в Королевском клубе.

Отметим, что контракт Фекира с Лионом рассчитан до 2020 года. Интерес к футболисту также проявляют Бавария и Челси.

В текущем сезоне Фекир провел 16 матчей за Лион, в которых забил 6 голов и сделал 4 ассиста. Стоит сказать, что именно гол Фекира в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов выбил донецкий Шахтер в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал планирует избавиться от защитника команды Серхио Рамоса.

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Теги: Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, трансфер, футбол, Набиль Фекир, Лион, чемпионат Франции по футболу, Лига 1
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