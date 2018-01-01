Реал получил предложение приобрести лидера Лиона
Полузащитник Лиона Набиль Фекир в ближайшее время может перейти в мадридский Реал.
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По информации Marca, "сливочным" поступило предложение о покупке 25-летнего француза. О стоимости трансфера информации нет, также как и условиях, которые Фекир может получить в Королевском клубе.
Отметим, что контракт Фекира с Лионом рассчитан до 2020 года. Интерес к футболисту также проявляют Бавария и Челси.
В текущем сезоне Фекир провел 16 матчей за Лион, в которых забил 6 голов и сделал 4 ассиста. Стоит сказать, что именно гол Фекира в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов выбил донецкий Шахтер в Лигу Европы.
Ранее сообщалось, что мадридский Реал планирует избавиться от защитника команды Серхио Рамоса.
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