Судья удалил игрока Севильи в перерыве матча за оскорбления в свой адрес
Франко Васкес назвал арбитра наглецом.
В матче 17-го тура чемпионата Испании Леганес принимал Севилью.
Полузащитник гостей Франко Васкес вышел в стартовом составе команды, однако не сумел доиграть матч из-за красной карточки, полученной во время перерыва.
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Как сообщает Marca, арбитр встречи Алехандро Эрнандес в протоколе указал, что удалил Васкеса за грубость. Футболист сказал судье: “Ну ты и наглец“.
Отметим, что матч завершился вничью - 1:1, при этом Севилья проигрывала еще с 5-й минуты встречи и сумела забить гол на 90-й минуте, играя в меньшинстве.
Ранее сообщалось, что в Аргентине футболист жестоко избил арбитра за красную карточку, показанную его партнеру по команде.
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