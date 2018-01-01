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Куртуа: Роналду - незаменим, но пришло время другим игрокам забивать голы

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Голкипер Реала считает, что игроки Реала способны справиться с тем, что раньше делал Криштиану Роналду.
Тибо Куртуа
Тибо Куртуа
Getty Images

Вратарь Реала Тибо Куртуа считает, что экс-игрок Королевского клуба Криштиану Роналду является незаменимым футболистом.

“Криштиану Роналду - незаменимый футболист. Нельзя забывать, что он сделал для команды. Но его здесь больше нет.

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Пришло время для других футболистов, как сделал Бэйл в Клубном чемпионате мира. Нужно забивать голы, которые раньше забивал Роналду. Если мы сможем, то все будет хорошо“, - приводит слова Куртуа AS.

Напомним, хет-трик Гарета Бэйла вывел Реал в финал Клубного чемпионата мира, где Королевский клуб разгромил соперника и в третий раз подряд выиграл титул.

Смотрите также видео голов Гарета Бэйла, а также обзор финального матча Клубного чемпионата мира.

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Теги: Тибо Куртуа, Гарет Бэйл, Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, Криштиану Роналду
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