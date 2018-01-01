Месси - лучший футболист 2018 года по версии FourFourTwo
Лео Месси стал лучшим игроком по версии авторитетного британского футбольного издания FourFourTwo. Второе место в этом году занял Роналду, третье Мбаппе, а вот обладатель Золотого мяча Лука Модрич лишь 4-е место.
В 2018 году Месси выиграл 3 турнира, забил 50 голов и отдал 26 голевых (первое место по обоим показателям). Также Месси стал обладателем "Золотой Бутсы" и лидирует в нынешнем евросезоне, как по голам так и по голевым. Первым забив и отдав 10+ результативных действий.
Отметим что в прошлом году, он так же занял первое место по версии FFT.
Топ-10 футболистов 2018 года по версии FourFourTwo:
1 - Лионель Месси (Барселона)
2 - Криштиану Роналду (Реал - Ювентус)
3 - Киллиан Мбаппе (ПСЖ)
4 - Лука Модрич (Реал)
5 - Антуан Гризманн (Атлетико)
6 - Мохамед Салах (Ливерпуль)
7 - Эден Азар (Челси)
8 - Неймар (ПСЖ)
9 - Ян Облак (Атлетико)
10 - Харри Кейн (Тоттенхэм)
Добавим, что украинские футболисты или игроки из чемпионата Украины в рейтинг не попали.
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