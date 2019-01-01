Президент Реала хочет избавиться от Рамоса - источник
Флорентино Перес недоволен действиями футболиста.
Президент Реала Флорентино Перес раздумывает над тем, чтобы убрать из команды защитника Серхио Рамоса.
Читай также: Рамос: Моуринью уже пять лет не в Реале, а вы продолжаете о нем говорить
По информации Tribal Football, функционер недоволен его поведением и считает, что Рамос слишком многое себе позволяет. Кроме того, по мнению Переса, испанец часто "перегибает палку" в качестве капитана команды.
Перес рассчитывает, что после ухода Рамоса ключевую роль в обороне команды сыграет Рафаэль Варан.
Ранее сообщалось, что капитан Реала Серхио Рамос не будет наказан за нарушение антидопинговых правил.
Полная версия правил