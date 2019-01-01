Президент Реала хочет избавиться от Рамоса - источник

Флорентино Перес недоволен действиями футболиста.

Президент Реала Флорентино Перес раздумывает над тем, чтобы убрать из команды защитника Серхио Рамоса.

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По информации Tribal Football, функционер недоволен его поведением и считает, что Рамос слишком многое себе позволяет. Кроме того, по мнению Переса, испанец часто "перегибает палку" в качестве капитана команды.

Перес рассчитывает, что после ухода Рамоса ключевую роль в обороне команды сыграет Рафаэль Варан.

Ранее сообщалось, что капитан Реала Серхио Рамос не будет наказан за нарушение антидопинговых правил.