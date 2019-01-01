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Рамос: Моуринью уже пять лет не в Реале, а вы продолжаете о нем говорить

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Серхио Рамос прокомментировал возможное возвращение Жозе Моуринью в Реал.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос высказался по поводу возможной смены тренера команды.

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"Я не решаю, какой тренер возглавит команду, а какой - нет. Капитан не решает, кто будет главным тренером команды. Моуринью не возглавляет Реал уже 5 лет, а вы продолжаете о нем говорить. Нужно уважать нашего нынешнего наставника", - приводит слова Рамоса Marca.

Напомним, 18 декабря Манчестер Юнайтед объявил об отставке главного тренера команды Жозе Моуринью. После этого появились слухи о его возможном возвращении в Реал.

Отмечалось, что экс-директор "сливочных" считает, что шансы на возвращение португальца в Реал очень высоки.

Ранее сообщалось, какой оклад будет у Моуринью в случае назначения в Королевский клуб.

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Теги: Серхио Рамос, Жозе Моуринью, Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры
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