Рамос: Моуринью уже пять лет не в Реале, а вы продолжаете о нем говорить

Серхио Рамос прокомментировал возможное возвращение Жозе Моуринью в Реал.

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос высказался по поводу возможной смены тренера команды.

Читай также: Экс-президент Реала: Моуринью постоянно занимается саморекламой

"Я не решаю, какой тренер возглавит команду, а какой - нет. Капитан не решает, кто будет главным тренером команды. Моуринью не возглавляет Реал уже 5 лет, а вы продолжаете о нем говорить. Нужно уважать нашего нынешнего наставника", - приводит слова Рамоса Marca.

Напомним, 18 декабря Манчестер Юнайтед объявил об отставке главного тренера команды Жозе Моуринью. После этого появились слухи о его возможном возвращении в Реал.

Отмечалось, что экс-директор "сливочных" считает, что шансы на возвращение португальца в Реал очень высоки.

Ранее сообщалось, какой оклад будет у Моуринью в случае назначения в Королевский клуб.