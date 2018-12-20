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Барселона объявила об аренде защитника Валенсии

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Джейсон Мурильо будет выступать за каталонцев как минимум до конца сезона.
Джейсон Мурильо
Джейсон Мурильо
fcbarcelona.com

Защитник Валенсии Джейсон Мурильо перешел в Барселону на правах аренды до конца сезона 2018/19, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Отмечается, что в арендное соглашение между Барселоной и Валенсией включена опция выкупа 26-летнего колумбийца за 25 миллионов евро по истечении срока аренды.

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Презентация Мурильо состоится в четверг, 27-го декабря.

В текущем сезоне Мурильо провел за Валенсию всего три матча во всех турнирах, а последний раз появлялся на поле в конце октября.

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Теги: футбол, Джейсон Мурильо, Барселона, Валенсия
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Источник: fcbarcelona.com

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