Барселона объявила об аренде защитника Валенсии

Джейсон Мурильо будет выступать за каталонцев как минимум до конца сезона.

Защитник Валенсии Джейсон Мурильо перешел в Барселону на правах аренды до конца сезона 2018/19, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Отмечается, что в арендное соглашение между Барселоной и Валенсией включена опция выкупа 26-летнего колумбийца за 25 миллионов евро по истечении срока аренды.

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Презентация Мурильо состоится в четверг, 27-го декабря.

В текущем сезоне Мурильо провел за Валенсию всего три матча во всех турнирах, а последний раз появлялся на поле в конце октября.