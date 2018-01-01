Экс-президент Реала: Моуринью постоянно занимается саморекламой

Рамон Кальдерон считает, что вся проблема в самом португальце.

Бывший президент мадридского Реала Рамон Кальдерон прокомментировал увольнение Жозе Моуринью с поста главного тренера Манчестер Юнайтед.

“Я считаю, что именно он был основной проблемой клубов, в которых работал. Например, в Реале он винил в поражениях всех окружающих. Это была серьезная ошибка.

Также он постоянно конфликтует с игроками: с Полем Погба в Юнайтед, Икером Касильясом и Серхио Рамосом - в Реале. Моуринью все время занимается саморекламой, а для тренера это большая ошибка“, - цитирует Кальдерона Goal.com.

Ранее сообщалось, что Моуринью может вернуться в Реал. СМИ назвали сумму, которую “сливочные“ готовы платить португальцу.