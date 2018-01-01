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Экс-президент Реала: Моуринью постоянно занимается саморекламой

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Рамон Кальдерон считает, что вся проблема в самом португальце.
Рамон Кальдерон
Рамон Кальдерон
goal.com

Бывший президент мадридского Реала Рамон Кальдерон прокомментировал увольнение Жозе Моуринью с поста главного тренера Манчестер Юнайтед.

“Я считаю, что именно он был основной проблемой клубов, в которых работал. Например, в Реале он винил в поражениях всех окружающих. Это была серьезная ошибка.

Также он постоянно конфликтует с игроками: с Полем Погба в Юнайтед, Икером Касильясом и Серхио Рамосом - в Реале. Моуринью все время занимается саморекламой, а для тренера это большая ошибка“, - цитирует Кальдерона Goal.com.

Ранее сообщалось, что Моуринью может вернуться в Реал. СМИ назвали сумму, которую “сливочные“ готовы платить португальцу.

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Теги: футбол, Жозе Моуринью, Реал, Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Икер Касильяс, Серхио Рамос, Рамон Кальдерон
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Источник: goal.com

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