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Бывший спортивный директор Реала: Перес очень любит Моуринью

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Экс-сотрудник мадридского клуба уверен, что возвращение Моуринью весьма вероятно.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Бывший спортивный директор Реала Предраг Миятович заявил, что слухи о возвращении Жозе Моуринью в мадридский клуб имеют вполне реальные шансы на осуществление.

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“Сложно оценить шансы на это в процентах, но будьте уверены, они очень высоки. Берегитесь! Это действительно так.

Перес очень любит Моуринью. Он каждый раз с ним связывается, когда ищет нового тренера“, - приводит слова Миятовича Sport.es.

Напомним, после известия об отставке Жозе Моуринью из Манчестер Юнайтед появилась информация о его возможном назначении в мадридский Реал.

Также сообщалось, какую зарплату “сливочные“ готовы предложить португальскому специалисту.

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Теги: Флорентино Перес, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, Жозе Моуринью
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