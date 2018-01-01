Бывший спортивный директор Реала: Перес очень любит Моуринью

Экс-сотрудник мадридского клуба уверен, что возвращение Моуринью весьма вероятно.

Бывший спортивный директор Реала Предраг Миятович заявил, что слухи о возвращении Жозе Моуринью в мадридский клуб имеют вполне реальные шансы на осуществление.

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“Сложно оценить шансы на это в процентах, но будьте уверены, они очень высоки. Берегитесь! Это действительно так.

Перес очень любит Моуринью. Он каждый раз с ним связывается, когда ищет нового тренера“, - приводит слова Миятовича Sport.es.

Напомним, после известия об отставке Жозе Моуринью из Манчестер Юнайтед появилась информация о его возможном назначении в мадридский Реал.

Также сообщалось, какую зарплату “сливочные“ готовы предложить португальскому специалисту.