СМИ назвали сумму, которую Реал готов платить Моуринью

Оклад португальца в Реале может составить до 20 миллионов евро.

После известия об увольнении Жозе Моуринью из Манчестер Юнайтед появилась информация, что Реал и его президент Флорентино Перес планируют пригласить португальца в команду.

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Как сообщает El Pais, виде-президент “сливочных“ Хосе Анхель Санчес уже контактировал с Моуринью по поводу его возвращения в Мадрид. Источник отмечает, что игроки команды поддержали эту идею. Агент, близкий к обеим сторонам, заявил, что Моуринью займет пост после 1 июля, чтобы Реал не платил МЮ неустойку в размере 5 миллионов евро.

Также сообщается, что у португальца будут все полномочия в отношении трансферов Реала, а чистый оклад составит 15-20 миллионов евро за сезон.

Напомним, Жозе Моуринью получит 27 миллионов евро в качестве компенсации за увольнение из Манчестер Юнайтед.

Португалец отказывается общаться с журналистами, заявляя, что у него есть будущее без Манчестер Юнайтед.