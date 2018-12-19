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Селезнев может подписать контракт с испанским клубом

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Украинцем интересуется клуб из Сегунды.
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев
instagram.com/e_seleznev/

Нападающий Акхисара Евгений Селезнев может перебраться в чемпионат Испании.

В услугах украинского игрока заинтересована Малага, сообщает eldesmarque.com.

Руководство испанского клуба испытывает желание купить форварда с такими качествами, как у Селезнева.

Ранее сообщалось, что Селезнев подписал предварительный контракт с Ризеспором, но агент футболиста опроверг эту информацию, заявив, что турецкий Галатасарай уже напечатал футболки с фамилией Евгения.

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Теги: футбол, Евгений Селезнев, Малага
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Источник: eldesmarque.com.

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