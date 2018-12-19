Селезнев может подписать контракт с испанским клубом
Украинцем интересуется клуб из Сегунды.
Нападающий Акхисара Евгений Селезнев может перебраться в чемпионат Испании.
В услугах украинского игрока заинтересована Малага, сообщает eldesmarque.com.
Руководство испанского клуба испытывает желание купить форварда с такими качествами, как у Селезнева.
Ранее сообщалось, что Селезнев подписал предварительный контракт с Ризеспором, но агент футболиста опроверг эту информацию, заявив, что турецкий Галатасарай уже напечатал футболки с фамилией Евгения.
Полная версия правил