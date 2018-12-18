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Моуринью может вернуться в Реал - The Independent

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Флорентино Перес готов предложить Жозе Моуринью должность главного тренера.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Экс-тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью может вновь возглавить Реал.

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По информации The Independent, в услугах португальского специалиста лично заинтересован президент “сливочных“ Флорентино Перес. По его мнению, португалец сумеет перестроить команду даже в середине сезона.

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Стоит сказать, что Моуринью уже работал в Реале - с 2010 по 2013 годы, и за это время выиграл с клубом 3 трофея - чемпионат Испании (2011/12), Кубок короля (2010/11), а также Суперкубок Испании (2012).

Отметим, что после увольнения Хулена Лопетеги Реал возглавил Сантьяго Солари, который подписал контракт на 3 года.

Напомним, во вторник, 18 декабря, Манчестер Юнайтед объявил об отставке Жозе Моуринью. За досрочное расторжение контракта португалец получит крупную компенсацию.

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Теги: Флорентино Перес, Жозе Моуринью, Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, тренер
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