Месси стал обладателем 5-й Золотой бутсы в карьере

Аргентинец продолжает вписывать свое имя в историю.

Капитан Барселоны Лионель Месси получил очередную Золотую бутсу за сезон-2017/18, в котором он забил 34 гола.

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Для капитана “сине-гранатовых“ это рекордная 5-я награда. Ранее аргентинец получал Золотую бутсу в сезонах-2009/10 (34 гола), 2011/12 (50), 2012/13 (46) и 2016/17 (37). Четыре раза обладателем Золотой бутсы становился Криштиану Роналду, остальные обладатели трофея не получали его больше двух раз.

Напомним, что в минувшем туре чемпионате Испании против Леванте форвард Барселоны Лионель Месси оформил хет-трик и переписал несколько рекордов.