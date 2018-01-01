Китайский клуб сделал выгодное предложение Барселоне о трансфере Малкома

Китайцы готовы выложить за футболиста 65 миллионов евро.

Полузащитник Барселоны Малком в зимнее трансферное окно может перебраться в чемпионат Китая.

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Как сообщает AS, сразу несколько китайских клубов интересуются 21-летним бразильцем, а один из них предложил за футболиста 65 миллионов евро. Руководство Барселоны пока не приняло решения по поводу продажи футболиста.

Источник отмечает, что Малком не изъявил желания перебраться в Китай, однако ранее Mundo Deportivo сообщал, что бразилец попросил выставить его на трансфер из-за низкой игровой практики.

В текущем сезоне Малком отыграл лишь 5 матчей в чемпионате Испании за Барселону и не отметился никакими результативными действиями.

Напомним, полузащитник Малком перешел в Барселону из Бордо минувшим летом за 41 миллион евро. Каталонцы перехватили футболиста у Ромы, чем спровоцировали конфликт.

Отметим, что дебютный гол за Барселону Малком забил именно в ворота Ромы в рамках Международного кубка чемпионов.